Ten Hag ya lleva algunas semanas de trabajo con los Diablos Rojos pero no tenido disponible a un Cristiano.

El mercado de fichajes se mueve, pero Cristiano Ronaldo sigue sin ser traspasado, ni se ha presentado a entrenar, por eso se dio esta Fuerte declaración del DT del Manchester United.

Erik ten Hag ya tiene claro que no puede tenerlo en cuenta en la planificación de la próxima temporada, detalló Infobae.

“Preocupado tal vez no es la palabra correcta. Me concentro en los jugadores con los que cuento y lo están haciendo bastante bien. Se encuentran en buena forma, me enfocaré en ello y en desarrollarlos. No puedo esperar a ver si Cristiano Ronaldo viene”. Erik ten Hag

Ya que quiere emigrar hacia otro club que le permita competir en la élite del fútbol europeo.

No obstante, en caso de que Ronaldo no encuentre salida de Old Trafford, está dispuesto a hacerle un lugar. “Si lo hace, lo integraremos”, reconoció.

Erik ten Hag avisó que no va a esperar a Cristiano Ronaldo pero lo integrará si finalmente se queda en el Manchester United (Foto: REUTERS)

Redacción

Repretel.com