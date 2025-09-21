Una colisión entre dos vehículos dejó como saldo un muerto y cinco heridos la madrugada de este domingo en Caldera.

Versión preliminar

En apariencia, el ahora fallecido viajaba en un vehículo y por razones que se desconocen habría colisionado de manera frontal contra otro vehículo que venía en sentido contrario.

Reporte de Cruz Roja

Despacharon unidadades hacia el lugar de los hechos y atendieron a cinco sobrevivientes, los cuales fueron trasladados al Hospital de Puntarenas.

Identificación del fallecido

Maculino, de apellido Rosales, de 40 años.

Posible causa del accidente

El exceso de velocidad. Caso se encuentra en investigación.