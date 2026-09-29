(FOTOS) Fuerte choque deja una persona prensada

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

El incidente ocurrió en el kilómetro 48 de esta importante vía, donde se reportó una colisión que involucró un tráiler, un camión y un puente.

Según la información preliminar de los cuerpos de emergencia, una persona quedó prensada dentro de uno de los vehículos tras el fuerte impacto.

Equipos de emergencia atienden el accidente

Ante la magnitud del accidente, varias unidades se desplazaron hasta el sitio para atender la emergencia.

Los equipos movilizados incluyen dos unidades de soporte básico, un vehículo de rescate y una unidad de soporte de vida.

Los rescatistas trabajan en la atención de la persona afectada y en las labores necesarias para liberarla de la estructura del vehículo.

Incidente permanece en desarrollo

La emergencia permanece en desarrollo, por lo que todavía no trascienden detalles sobre el estado de salud de la persona prensada ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión.

La información podría ampliarse conforme avancen las labores de rescate y atención en el lugar.

Esta noticia se encuentra en desarrollo. La zona permanece con paso denso tras el fuerte incidente.

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