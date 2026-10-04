Fuerte choque deja a dos personas luchando por su vida

Fecha de publicación: 4 de October de 2026

Fecha de modificación: 4 de October de 2026

Un fuerte choque entre dos vehículos livianos dejó a dos hombres en condición crítica durante la madrugada de este domingo en Heredia.

El accidente ocurrió a eso de las 5:07 a. m., en el sector de Lagos, San Francisco de Heredia.

Dos hombres fueron trasladados al hospital

Los equipos de emergencia atendieron en el sitio a dos hombres de 34 y 46 años.

Ambos presentaban una condición delicada, por lo que los trasladaron de emergencia al Hospital San Vicente de Paúl.

La atención estuvo a cargo de dos unidades de Soporte Básico, que llegaron hasta el lugar para valorar a los afectados.

Investigan las circunstancias del choque

Por ahora, la información preliminar señala que el incidente ocurrió por la colisión de dos vehículos livianos.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias que provocaron el fuerte accidente y establecer qué ocurrió antes del impacto.

El traslado de los dos hombres al centro médico se realizó bajo condición crítica, según el reporte de atención de la emergencia.

La información permanece en desarrollo mientras las autoridades recaban más detalles sobre este accidente ocurrido durante las primeras horas de la mañana en Heredia.

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