Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El fuego de la independencia llega a la zona de Occidente en el marco del recorrido de la antorcha que se realiza cada año para conmemorar la independencia del país.

La antorcha continuará su recorrido hacia Cartago, como parte de la ruta establecida para las celebraciones patrias.

El fuego de la independencia es un símbolo de la libertad y la soberanía nacional que recorre el territorio costarricense durante las fiestas de independencia, y en esta ocasión la zona de Occidente recibe el fuego que luego continuará su camino hacia la provincia de Cartago.