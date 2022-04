El Chelsea tuvo una jugada para liquidar al Real Madrid, al minuto 60′ se dio un golazo de Marcos Alonso.

Sin embargo mediante el VAR fue descartada la anotación del español, con esto el Chelsea se ponía 0-3 y se ponía en ventaja en la serie.

Pero ¿Fue bien apreciada esta jugada?

Según Miguel Scime, Director de Arbitraje Nacional de la Asociación del Fútbol Argentino, la mano tenía que ser señalada si o si.

Por lo cuál el gol está bien anulado.

“El reglamento advierte que no se puede convalidar un gol cuando el que lo convierte lo hace después de que el balón le pegue en una mano/brazo y luego patea y anota. Estas manos no son interpretativas, sino que son objetivas más allá que tenga o no la voluntariedad de jugar con la mano. Por eso, en este caso cuando el VAR revisa y observa que la pelota golpeó en una parte del brazo o mano de Marcos Alonso lo debe anular y reanudar con un tiro libre desde donde se concretó el contacto” dijo a Infobae.