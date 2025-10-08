Un intento de reconciliación terminó en tragedia en Ayutthaya, Tailandia, cuando un hombre armado irrumpió en la casa de su exesposa y fue recibido a balazos por su exsuegro.

El violento incidente, que fue captado en video, dejó como resultado la muerte del adulto mayor y al agresor gravemente herido.

Así fue el ataque del hombre armado

Según medios locales y el video difundido en redes sociales, el hombre llegó gritando a la vivienda de su exmujer, donde ella se encontraba junto a su padre y su hijo.

Aunque la mujer se negó a abrirle, el sujeto trepó la cerca y forzó su entrada, decidido a hablar con ella “para reconciliarse”.

Sin embargo, el padre de la mujer, al verlo armado, tomó también su pistola y salió a confrontarlo, desatándose un tiroteo.

El exesposo alcanzó a disparar una vez, pero su arma se trabó. En ese momento, el exsuegro respondió con varios tiros.

Lo atacó con unas tijeras

Al ver que su arma no funcionaba, el agresor tomó unas tijeras y se lanzó sobre el adulto mayor, apuñalándolo en el cuello.

El hombre murió en el acto, mientras el atacante salió herido a la calle y cayó desplomado, siendo detenido por vecinos y posteriormente trasladado al hospital bajo custodia policial.

Tenía antecedentes de violencia

La exesposa contó que su exmarido ya había sido violento en el pasado, razón por la cual se separó y se mudó con su padre para protegerse.

Sin embargo, el sujeto logró ubicarla nuevamente, iniciando un patrón de acoso que terminó de la peor manera.

Ahora, el sospechoso enfrenta cargos por homicidio premeditado, allanamiento de morada y posesión ilegal de armas.

VIDEO