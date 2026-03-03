Frutas más dulces y jugosas durante el verano

El caimito es una fruta típica del verano costarricense, muy dulce y versátil para llevar a la playa.

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

Consumir frutas de temporada como el caimito y la granadilla ofrece ventajas en sabor, salud y muchas otras aristas más.

Al ser cosechadas en su ciclo natural, requieren menos químicos, maduran de forma óptima y su precio es más accesible. Para elegir una buena granadilla, el consejo es simple: hay que sentir su peso.

Una granadilla pesada indica que está llena de jugo y pulpa, garantizando una experiencia abundante. En el caso del caimito, su textura cremosa y dulce lo hace inconfundible.