Frutas más dulces y jugosas durante el verano

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Consumir frutas de temporada como el caimito y la granadilla ofrece ventajas en sabor, salud y muchas otras aristas más.

Al ser cosechadas en su ciclo natural, requieren menos químicos, maduran de forma óptima y su precio es más accesible. Para elegir una buena granadilla, el consejo es simple: hay que sentir su peso.

Una granadilla pesada indica que está llena de jugo y pulpa, garantizando una experiencia abundante. En el caso del caimito, su textura cremosa y dulce lo hace inconfundible.