Frutas exóticas de Limón que son protagonistas de la cocina caribeña

El ackee o jaquí y la fruta de pan son frutas esenciales en la cocina caribeña de Limón. El dip de jaquí que ofrece la Casa del Ackee es una preparación única en el mundo, según su dueño, Próspero Bruce.

El jaquí es un alimento “bastante nutritivo” con ácidos grasos similares al aguacate y vitamina C, indicó Bruce, y añadió que en algunos lugares de Colombia se ha recomendado sembrarlo para combatir la desnutrición infantil.

Sin embargo, el experto advirtió que la fruta es tóxica si se cosecha cerrada o “cele”, ya que pertenece a la misma familia botánica que la nuez moscada. La fruta de pan, por su parte, es un “superalimento” que sustituye al arroz y la papa, no contiene gluten y permite preparaciones como chips, sopas e incluso helados.

En el mercado El Limón también se ofrecen mermelada de carambola, aceite de coco y salsa picante de fruta de pan. El coco y el chile panameño son otros ingredientes fundamentales en platillos emblemáticos como el rice and beans y el rondón.