Frustración: aprenda estrategias para recuperar el foco

La sensación de estar disperso, embotado o frustrado por no lograr avanzar en las tareas diarias es cada vez más común debido a la sobrecarga de estímulos y la falta de enfoque en una sola actividad.

La Dra. Erika Salazar Fernández explica que el cerebro no está diseñado para la multitarea, y que leer tres veces el mismo renglón o tener dificultad para tomar decisiones son señales claras de saturación cognitiva.

La especialista recomienda escribir las tareas en papel, definir periodos cortos de trabajo de 15 minutos con descansos de 5, y practicar ejercicios de respiración o meditación, además de realizar actividad física regular para manejar el estrés y mejorar la memoria.