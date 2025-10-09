En la rica tradición culinaria costarricense, los frijoles blancos ocupan un lugar especial como un ingrediente humilde pero lleno de sabor y valor nutricional. Han sido la base de recetas que han alimentado a generaciones, transmitiéndose de abuelas a madres e hijas, y conservando su esencia a lo largo del tiempo. Su aporte de fibra, proteína vegetal y minerales los convierte en un alimento fundamental para una dieta equilibrada.

El secreto para prepararlos a la perfección reside en una cocción lenta y paciente, a fuego bajo, que permita que se ablanden sin llegar a deshacerse por completo. Este proceso libera su cremosidad natural y potencia su sabor, que se realza con las combinaciones típicas de la cocina nacional, como el uso del culantro coyote, el chile dulce y la cebolla.

Rescatar el consumo de este y otros platillos tradicionales es un acto de preservación cultural en un mundo donde se cocina cada vez menos en casa. Enseñar a las nuevas generaciones a valorar estos sabores auténticos no solo fortalece la identidad, sino que también fomenta hábitos alimenticios más saludables y conscientes, asegurando que estos tesoros gastronómicos no caigan en el olvido.