Franklin Chang ofrece becas completas para formarse en tecnologías del futuro: así puede inscribirse

Franklin Chang Díaz, astronauta, físico e ingeniero mecánico abrió una oportunidad para que jóvenes puedan formarse en la única planta de hidrógeno verde en el país.

Detalles

Esto forma parte del programa “Estrategia Siglo XXI”. Dos personas podrán beneficiarse con una beca y ser parte del Grupo 07 de la Escuela del Hidrógeno.

“Formamos jóvenes en tecnología, los conectamos con el mundo y llevamos el concimiento a lugares que no llegaba. Porque yo fui uno de esos chiquillos. Salí de aquí con $50 dólares en el bolsillo y un sueño”, añadió Chang.

¿Qué concimientos recibirán los beneficiados por la beca de Franklin Chang?

Durante 16 semanas estarán con el equipo de Ad Astra Rocket y aprenderán:

Diseño, planos y modelado 3D.

Operación de planta y producción por electrólisis.

Compresión, presurización y dispensado de hidrógeno.

Mantenimiento de buses de hidrógeno y sistemas de celda de combustible.

Generación fotovoltaica y sistemas electromecánicos.

Detección de fugas y mejora continua.

Y además, los becados recibirán:

Beca 100% cubierta.

Salario mensual durante los cuatro meses.

Seguro durante todo el programa.

¿Requisitos y cómo inscribirse?

Tener de 18 a 25 años.

Vivir en la Región Chorotega

No estar inscrito en otro programa de estudio.

Formación técnica previa no es requisito.

Puede encontrar la malla curricular completa, requisitos específicos y formulario en este link.