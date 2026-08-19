Franklin Chang ofrece becas completas para formarse en tecnologías del futuro: así puede inscribirse

Franklin Chang Díaz, astronauta, físico e ingeniero mecánico abrió una oportunidad para que jóvenes puedan formarse en la única planta de hidrógeno verde en el país.
Esto forma parte del programa “Estrategia Siglo XXI”. Dos personas podrán beneficiarse con una beca y ser parte del Grupo 07 de la Escuela del Hidrógeno.
“Formamos jóvenes en tecnología, los conectamos con el mundo y llevamos el concimiento a lugares que no llegaba. Porque yo fui uno de esos chiquillos. Salí de aquí con $50 dólares en el bolsillo y un sueño”, añadió Chang.
Durante 16 semanas estarán con el equipo de Ad Astra Rocket y aprenderán:
Y además, los becados recibirán:
Puede encontrar la malla curricular completa, requisitos específicos y formulario en este link.