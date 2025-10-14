Don Franelly es ampliamente reconocido en Piedades de Santa Ana por su estilo de vida activo y su vínculo con el trabajo de campo.

A pesar de su edad, realiza labores físicas exigentes como cuidar caballos y trabajar en fincas y la comunidad lo admira al punto de fotografiarlo en su rutina diaria.

Este personaje ha logrado convertirse en un símbolo local de vitalidad y perseverancia. Sus hábitos, que lleva practicando desde su infancia, son el reflejo de una vida dedicada al esfuerzo y la disciplina.