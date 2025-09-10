El defensa costarricense y uno de los capitanes del plantel, Francisco Calvo, se pronunció en redes sociales en la tarde de este miércoles sobre el inicio complicado de La Sele tras los empates ante Nicaragua y Haití.

“Hoy reconocemos que no todo lo hicimos bien, cometimos errores, fallamos en algunos intentos y tenemos muchas cosas por mejorar”, aseguró el defensa.

También, mencionó que la autocrítica será importante para darle vuelta a la situación:

“También entendemos que la autocrítica es el primer paso para crecer. Cada tropiezo nos enseña, cada caída nos da más razones para levantarnos. Yo decido trabajar más y confiar que lograremos el objetivo como grupo”

El próximo partido de Costa Rica será ante Honduras en condición de visitante el próximo 9 de octubre.