Un amargo empate fue el resultado del primer juego eliminatorio entre Costa Rica y Nicaragua. El 1-1 se hizo muy corto, y el hombre menos de Nicaragua solo agudizó la situación.

Ante esta situación, Francisco Calvo atendió a Deportes Repretel, y dejó declaraciones cargadas de autocrítica.

¿Qué decir sobre el resultado?

“Empezamos ganando y creo que nos pasan factura los últimos 20 minutos, el equipo se desordenó, no tuvimos el control de la pelota”.

“No nos puede pasar esto, es una eliminatoria y llevamos la ventaja. Nos vamos tristes obviamente porque queríamos los tres puntos”.

¿Faltó manejo?

“Ahí fallamos un poco, bastante, después de que les expulsan a ellos uno. Lastimosamente, perdemos la pelota, por ahí nos empiezan a hacer daño y ya perdemos la ventaja”.

Sobre la madurez del camerino

“He jugado dos eliminatorias y ninguna ha sido fácil, esta es mi tercera y yo sé que no va a ser tampoco fácil, así es esto, una cancha difícil, un rival que tiene también buenos jugadores”.

Sobre el arbitraje