Un amargo empate fue el resultado del primer juego eliminatorio entre Costa Rica y Nicaragua. El 1-1 se hizo muy corto, y el hombre menos de Nicaragua solo agudizó la situación.
Ante esta situación, Francisco Calvo atendió a Deportes Repretel, y dejó declaraciones cargadas de autocrítica.
¿Qué decir sobre el resultado?
“Empezamos ganando y creo que nos pasan factura los últimos 20 minutos, el equipo se desordenó, no tuvimos el control de la pelota”.
“No nos puede pasar esto, es una eliminatoria y llevamos la ventaja. Nos vamos tristes obviamente porque queríamos los tres puntos”.
¿Faltó manejo?
“Ahí fallamos un poco, bastante, después de que les expulsan a ellos uno. Lastimosamente, perdemos la pelota, por ahí nos empiezan a hacer daño y ya perdemos la ventaja”.
Sobre la madurez del camerino
“He jugado dos eliminatorias y ninguna ha sido fácil, esta es mi tercera y yo sé que no va a ser tampoco fácil, así es esto, una cancha difícil, un rival que tiene también buenos jugadores”.
Sobre el arbitraje
“Del árbitro prefiero no hablar mucho, al final tienen el VAR, si se equivocan es algo que ya se sale de nuestras manos. No sé el penal, hay que verlo, a mí me pareció que estaba fuera, pero ya es una decisión de él”.