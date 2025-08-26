Un helicóptero de bomberos se estrelló en un lago del noroeste de Francia durante una maniobra de carga de agua para combatir incendios forestales, sin que ninguno de sus ocupantes resultara herido, aunque el aparato sufrió daños significativos tras impactar en el estanque.

El incidente ocurre en el contexto de una intensa lucha contra decenas de incendios que afectan al país, con fenómenos extremos como tornados de fuego.

Las autoridades evalúan protocolos de seguridad para operaciones aéreas en emergencias.