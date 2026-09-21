Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Una mujer francesa cruzó un cable de 400 metros suspendido a 80 metros de altura, en una hazaña que se realizó sin arnés de seguridad entre las dos escombrieras más altas de Europa, ubicadas en Francia.

Unos 9.000 espectadores observaron a la artista realizar movimientos acrobáticos en el aire durante la traversía que mantuvo en vilo a los presentes.

La travesía estuvo acompañada por la música en directo de un artista, en un espectáculo que combinó riesgo, destreza y coordinación en las alturas.