Escrito por: Eduardo Troconis.

France Football, revista encargada de entregar el Balón de Oro, reveló cómo quedó la votación final para el galardón que se entregó el pasado lunes en el Théâtre du Châtelet de París y que ganó el Frances, Ousmane Dembélé.

Así quedó el top 10

Ousmane Dembélé — 1380 pts Lamine Yamal — 1059 pts Vitinha — 703 pts Mohamed Salah — 657 pts Raphinha — 620 pts Achraf Hakimi — 484 pts Kylian Mbappé — 378 pts Cole Palmer — 211 pts G. Donnarumma — 176 pts Nuno Mendes — 171 pts

Ousmane Dembélé venció a Lamine Yamal, su más cercano rival, por más de 300 votos. Esto demuestra que la competencia no fue tan pareja como se creía previo a la gala.