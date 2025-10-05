Este domingo, las autoridades informaron que continúan con las labores de rescate y evacuación de personas afectadas por las fuertes lluvias. Las acciones se concentran en Bellavista, San Luis, Valle Verde, Valle Azul, Santa Fe y Chacarita, zonas donde el nivel del agua aumentó de forma significativa.

Coordinación interinstitucional para atender la emergencia

Durante el fin de semana, se movilizó personal y equipo especializado de la Unidad Operativa de Rescate Acuático, con el fin de responder de forma oportuna a las incidencias. Además, Bomberos trabajan junto con la Cruz Roja Costarricense, el Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para trasladar a las personas afectadas al albergue ubicado en la Escuela Riojalandia, en Barranca.

Imágenes aéreas de Bomberos

Imágenes de la Cruz Roja

Videos de rescates en la escena – Bomberos

Declaraciones de las autoridades en el sitio