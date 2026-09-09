(FOTOS) Vea cómo se veían los presentadores de Repretel de niños

En el marco del Día de la Niñez, los presentadores y periodistas de Grupo Repretel compartieron una serie de imágenes que forman parte de un posteo en redes sociales.

15 de los periodistas compartieron sus imágenes de niños, cargadas de ternura y nostalgia, pero con rasgos que los identifican fácilmente.

El Día del Niño se celebra para reconocer los derechos, el bienestar y la protección de la infancia en todo el mundo

Las imágenes

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Manténgase al tanto de Repretel el día de hoy, que prepara muchísimas sorpresas relativas a este día tan especial.