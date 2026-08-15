(FOTOS) Tragedia en Portugal: Muere ciclista en pleno circuito internacional

El ciclismo internacional está de luto tras la muerte del joven ciclista británico Finlay Tarling, de apenas 19 años, quien sufrió un grave accidente durante la octava etapa de la Volta a Portugal.

La organización de la carrera y la Federación Portuguesa de Ciclismo confirmaron el fallecimiento del corredor del NSN Development Team.

La etapa recorría 166,8 kilómetros entre Melgaço y Fafe. Tras conocerse la tragedia, los organizadores decidieron neutralizar la competencia hasta la llegada y cancelar la ceremonia de premiación.

¿Qué fue lo que paso?

El accidente ocurrió cuando faltaban aproximadamente 23 kilómetros para la meta. Las primeras informaciones de medios portugueses apuntan a que Tarling fue impactado por un vehículo que habría ingresado al recorrido en sentido contrario.

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Este detalle todavía forma parte de la investigación sobre las circunstancias del accidente. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero el joven ciclista no logró sobrevivir.

Imágenes del accidente

Fuertes imágenes revelan cómo pudo suceder el impacto. La bicicleta está destrozada en el piso, mientras que el parabrisas y la parte delantera del automóvil con visibles daños

El video de la transmisión oficial

En la transmisión oficial de la vuelta a Portugal, el narrador transmitió con una destacable calma y respeto, la noticia que recién llegaba sobre el fallecimiento de Tarling.

Aw man, absolutely gutting and should never had happened. RIP Finlay. pic.twitter.com/54Xe6uIUDB — Leo Perks (@leo_perks03) August 14, 2026

Una promesa mundial del ciclismo

Tarling era considerado una de las jóvenes promesas del ciclismo británico y destacaba especialmente en las pruebas de contrarreloj.

El corredor había formado parte del equipo que actualmente compite como NSN Development Team y tenía experiencia tanto en ciclismo de ruta como en pista.

Durante esta edición de la Volta a Portugal había terminado 11.º en el prólogo, uno de sus resultados destacados en la competencia.

Este verano también había conseguido el tercer lugar en la contrarreloj sub-23 del Campeonato Nacional Británico, de acuerdo con reportes internacionales.