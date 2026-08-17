(FOTOS) Taxi se vuelca y cae dentro de enorme hueco en San José

Un taxi cayó dentro de un enorme hueco en Calle El Durazno, en Ipis de Goicoechea, San José.

En las imágenes, compartidas durante este lunes, se observa el vehículo dentro de la excavación, donde actualmente se realizan trabajos para construir una caja de hormigón.

Advierten posible afectación en el agua potable

Debido a la cercanía de infraestructura de agua potable, se realizará de manera preventiva el cierre temporal de una válvula cercana al sector.

La medida permitirá desarrollar las labores correspondientes y reducir el riesgo de afectaciones en la infraestructura.

Piden precaución a los conductores

Ante la situación, se recomienda a los conductores transitar con mucha precaución por este sector y prestar atención a las zonas donde se desarrollan las obras.

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De momento, no se ha informado sobre personas heridas, pero ya se realizó la extracción del taxi.