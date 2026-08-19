¿Se imagina pasar 66 años sin cortarse las uñas? Bueno, pues Shridhar Chillal, ciudadano de India, dejó crecer las uñas de su mano izquierda hasta alcanzar una longitud total de 909,6 centímetros, una marca reconocida por Guinness World Records.

La medición oficial se realizó el 17 de noviembre de 2014 en Pune, Maharashtra. Cada una de las cinco uñas alcanzó longitudes superiores al metro.

Sin embargo, recientemente volvieron a surgir las fotografías de la histórica medición.

Sus uñas superaban los 9 metros en total

La medición registrada por Guinness fue:

Pulgar: 197,8 centímetros.

197,8 centímetros. Dedo medio: 186,6 centímetros.

186,6 centímetros. Anular: 181,6 centímetros.

181,6 centímetros. Meñique: 179,1 centímetros.

179,1 centímetros. Índice: 164,5 centímetros.

En conjunto, las uñas alcanzaron los 909,6 centímetros.

Imagen de Guinness World Records

¿Por qué decidió dejarlas crecer?

La historia comenzó en 1952, cuando Chillal era adolescente.

Según relató Guinness World Records, un maestro había sufrido la rotura accidental de una uña larga. Después de lo ocurrido, el docente explicó a sus estudiantes que solo comprenderían el cuidado que requerían unas uñas así si intentaban dejarlas crecer.

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El comentario llevó a Chillal a aceptar el desafío de mantener sus uñas largas durante décadas.

Tuvo que adaptar su vida cotidiana

El tamaño de las uñas terminó afectando distintas actividades de su vida diaria.

Chillal trabajó como fotógrafo y tuvo que adaptar su cámara con un mango especial para poder utilizarla sin dañar sus uñas.

Imagen de Guinness World Records

También tuvo dificultades para realizar actividades habituales y durante años prácticamente no pudo utilizar con normalidad su mano izquierda.

Finalmente decidió cortarlas

En julio de 2018, después de 66 años, Chillal decidió cortar sus uñas.

Para entonces ya había recibido el reconocimiento oficial de Guinness y afirmó que había cumplido el objetivo más grande de su vida.

Sus uñas fueron conservadas y posteriormente pasaron a formar parte de exhibiciones permanentes de Ripley’s Believe It or Not! en Nueva York y Ámsterdam.