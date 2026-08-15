(Fotos) Fatal accidente en puente deja motociclista muerto

La Cruz Roja Costarricense atendió un accidente entre una motocicleta y un camión durante la tarde de este sábado.

Según la información preliminar, se trataría de un choque entre ambos vehículos, que dejó al conductor de la motocicleta fallecido en el sitio.

Datos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) revelan que, para julio de 2026, los principales afectados por los accidentes en carretera son los motociclistas, con 197 muertes.

Finalmente, este accidente ocurrió a eso de las 3:09 p. m. de este sábado 15 de agosto, en el sector de Río Jiménez de Guácimo, Limón.

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Por: Camila Rosales Méndez

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