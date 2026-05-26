Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron este martes varios allanamientos en el sector de Los Pinos, en Alajuela, para detener a sospechosos vinculados con sicariato, venta de drogas y otros delitos violentos.
Operativo se realizó gracias a información ciudadana
Las autoridades indicaron que las diligencias fueron posibles gracias a la colaboración de vecinos, quienes aportaron información clave para ubicar a los sospechosos.
El operativo inició desde la madrugada y, según el OIJ, era considerado de alto riesgo debido a la peligrosidad de los integrantes de la banda.
Hallaron armas, motos robadas y droga
Durante los allanamientos, los agentes decomisaron cinco armas de fuego, motocicletas robadas y una importante cantidad de droga lista para la venta.
Además, lograron detener a varios sospechosos presuntamente vinculados con homicidios, tentativas de asesinato y desapariciones.
Sospechosos eran parte de banda violenta
De acuerdo con la investigación, los detenidos formarían parte de la organización criminal conocida como “Los Pabeños”, ligada a disputas por territorios para la venta de droga y casos de sicariato.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, explicó que se trata de sujetos altamente violentos que intimidaban a comunidades utilizando armas de fuego.
Allanamiento estuvo ligado a brutal caso de homicidio
Uno de los casos que se investiga ocurrió el pasado 8 de noviembre, cuando tres personas fueron secuestradas y llevadas a la orilla del río Segundo.
Según las autoridades, las víctimas fueron obligadas a arrodillarse antes de ser ejecutadas. Uno de los cuerpos apareció días después dentro del río, mientras otra persona continúa desaparecida.
Le puede interesar: La brutal forma en la que sicarios asesinaron a sus víctimas en Alajuela