Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron este martes varios allanamientos en el sector de Los Pinos, en Alajuela, para detener a sospechosos vinculados con sicariato, venta de drogas y otros delitos violentos.

Operativo se realizó gracias a información ciudadana

Las autoridades indicaron que las diligencias fueron posibles gracias a la colaboración de vecinos, quienes aportaron información clave para ubicar a los sospechosos.

El operativo inició desde la madrugada y, según el OIJ, era considerado de alto riesgo debido a la peligrosidad de los integrantes de la banda.

Hallaron armas, motos robadas y droga

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron cinco armas de fuego, motocicletas robadas y una importante cantidad de droga lista para la venta.

Además, lograron detener a varios sospechosos presuntamente vinculados con homicidios, tentativas de asesinato y desapariciones.

Sospechosos eran parte de banda violenta

De acuerdo con la investigación, los detenidos formarían parte de la organización criminal conocida como “Los Pabeños”, ligada a disputas por territorios para la venta de droga y casos de sicariato.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, explicó que se trata de sujetos altamente violentos que intimidaban a comunidades utilizando armas de fuego.

Allanamiento estuvo ligado a brutal caso de homicidio

Uno de los casos que se investiga ocurrió el pasado 8 de noviembre, cuando tres personas fueron secuestradas y llevadas a la orilla del río Segundo.

Según las autoridades, las víctimas fueron obligadas a arrodillarse antes de ser ejecutadas. Uno de los cuerpos apareció días después dentro del río, mientras otra persona continúa desaparecida.

Le puede interesar: La brutal forma en la que sicarios asesinaron a sus víctimas en Alajuela

