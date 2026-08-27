FOTOS: El hallazgo del cautiverio prohibido que dejó detención de mujer por venta de droga

Una mujer de 51 años fue detenida este jueves durante un allanamiento realizado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Coopevega, en Cutris de San Carlos.

La sospechosa, de apellido Dávila y de nacionalidad nicaragüense, se investiga por la presunta venta de cocaína y marihuana desde su vivienda.

Denuncias confidenciales alertaron a las autoridades

El operativo se realizó alrededor de las 4 a. m., luego de que las autoridades recibieran varias denuncias confidenciales que alertaban sobre una aparente actividad de venta de drogas en el inmueble.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron dinero en efectivo y otros elementos considerados de importancia para la investigación.

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El inesperado hallazgo en casa de la mujer

Además de los indicios relacionados con la investigación por drogas, los agentes encontraron varios animales silvestres que se mantenían en cautiverio dentro de la vivienda.

Las autoridades procedieron con el decomiso de los animales, mientras continúan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que permanecían en el lugar.

En el operativo también colaboraron oficiales de la Policía Administrativa.

Quedó a las órdenes del Ministerio Público

La mujer se detuvo y quedó a las órdenes del Ministerio Público, que ahora deberá determinar su situación jurídica y las acciones que correspondan dentro de la investigación.