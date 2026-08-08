(FOTOS) Carro choca contra el tren en Cartago

Un vehículo liviano chocó contra el tren este viernes en el sector de Ochomogo, Cartago, específicamente en la salida de Recope, contiguo a la Ruta 2.

Vehículo quedó golpeado en uno de sus costados

Según las imágenes del incidente, el automóvil recibió un fuerte impacto en su costado izquierdo por parte del tren, que permanecía detenido en el sitio.

La colisión ocurrió en una zona de alto tránsito, por lo que generó atención entre quienes circulaban por el sector.

Se desconoce si hubo personas heridas

De momento, no se reportan personas heridas producto del accidente. Tampoco se tiene confirmación sobre un posible trasbordo de pasajeros, ni sobre si las autoridades lograron movilizar el vehículo tras la colisión.

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