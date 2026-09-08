Alrededor de la media noche, un camión de carga chocó de manera directa con un puente modular que se colocó en la Ruta 1, en el sector de Cambronero, el pasado mes de noviembre.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el paso por el sitio se mantendrá cerrado de manera indefinida, hasta que se logre remover el vehículo y además se valoren los daños para determinar si la vía se puede transitar con seguridad.

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Las fotos desde el sitio

Personal en el sitio

Según informó el MOPT, Personal de la Dirección de Puentes se traslada al lugar para valorar la estructura y determinar los trabajos que deben de ejecutarse para poder restablecer el paso.

Hay rutas alternas

Como vías alternas se recomienda el Monte del Aguacate para los vehículos no articulados, la ruta nacional 3 y la ruta nacional 27 que conecta San José y Caldera.

También, solo para vehículos livianos, se dispone de la cantonal entre el sector de Río Jesús y Piedra Blanca.