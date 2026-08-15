(Fotos) Aparatoso choque deja tres víctimas graves en carretera

La Cruz Roja Costarricense reportó durante la madrugada de este sábado 15 de agosto un accidente protagonizado por el choque de dos vehículos livianos.
Según la información preliminar, el impacto dejó a un hombre en condición crítica y a otros dos pacientes en condición urgente. Los tres ingresaron al Hospital San Vicente de Paúl.
Este choque ocurrió a eso de las 4:00 a. m. de este sábado, en el sector de San Pablo, Rincón de Sabanilla, Heredia.
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Por: Camila Rosales Méndez
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