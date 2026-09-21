Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Autoridades atienden un accidente de tránsito que genera largas presas en San Pedro de Montes de Oca.

Según pudo confirmar Noticias Repretel, producto del incidente, se trasladaron a tres pacientes a un centro médico, en condición amarilla.

¿Qué pasó?

Según el reporte de Bomberos, se atendió la colisión de un vehículo liviano contra un vehículo pesado. Por lo complejo del accidente, se requirió la extracción de los pacientes con equipo especializado.

Imágenes de la escena

Accidente provoca largas presas

Debido a la posición en que quedó el vehículo pesado, el paso está denso en ambos sentidos.

Se pide precaución para las personas que transitan por el sitio.

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