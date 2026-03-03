Fotógrafo nacional expondrá su obra en Argentina

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El fotógrafo profesional tico Erick Barahona expondrá su obra en Argentina, llevando la esencia de Costa Rica al sur del continente a través de imágenes que capturan paisajes y emociones.

Conocido en redes sociales como “Eckotraveler”, este artista viajero ha recorrido el planeta con su cámara, congelando instantes donde la naturaleza habla por sí sola. “Jamás pensé que fuera a pasar”, confesó al recordar cómo su hobby se convirtió en carrera.

Su fotografía de un tucán con leucismo, le abrió puertas internacionales. Hoy representa con orgullo la mirada y sensibilidad costarricense.