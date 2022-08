La fotógrafa costarricense Rebeca Saborío viajó a Escocia para capacitarse con grandesretratista e incluso con Kaylee Greer que protagoniza un programa en Nat Geo.

Sin pensarlo dos veces y aunque los cupos eran limitados, Saborío decidió intentarlo y en un abrir y cerrar de ojos estaba viajando a retratar perros.

Fue en ese segundo que me di cuenta que había encontrado mi lugar”

Me sentí totalmente en mi charco, recuerdo que cuando estaba haciendo maletas pensé que mi ropa era muy empachosa porque todo tenía relación a perros y bueno todos teníamos el mismo tipo de ropa con perros.

En el proceso junto a Greer y otros éxitos fotógrafos como Craig Turner y Ewan Chayne, aprendió nuevas técnicas, mercadeo específico para fotografía de mascotas y cosas del gremio.

La importancia de desarrollar un lenguaje visual propio y tener una razón más allá de la comercial me ha ayudado a abrir puertas importantes como lo fue esta experiencia.”

“Creo que lo que me enseñó este viaje fue a seguir soñando en grande.

La fotógrafa inició estudiando medicina, pero al darse cuenta que no era lo suyo y por impuso cambió su rumbo por la fotografía.

Inició especializándose en foto de moda en Nueva York y posteriormente pensó en abrir un estudio para mascotas.

En 2007 tras consultarlo con conocidos y recibir comentarios negativos, retrasó su sueño, pero por casualidades de la vida, quedó frente a lo que ahora es su proyecto de vida.

“Fue accidentalmente como tomé mi primer retrato en estudio de un perro.

La modelo que tenía que llegar no se presentó al estudio y tenía un perrito cerca y cuando lo puse al frente mi mundo cambió.

Inmediatamente publiqué las fotografías en mis redes sociales y desde ese momento no he parado de construir este sueño que en el 2007 me dijeron que era una pésima idea”.

Rebeca Saborio.