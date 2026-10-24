(FOTO) Banda criminal ofrece suma millonaria por la muerte de líder de “Los Maruja”

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Durante las últimas horas, una de las bandas rivales de la agrupación criminal “Los Maruja” publicó una imagen donde ofrecían una suma millonaria por la muerte de uno de sus líderes.

Tiroteo supuestamente provocado por los “Maruja”

La organización criminal que atemoriza Cartago también ha sido noticia por otras situaciones, ya que la madrugada de este 24 de octubre habría sido la responsable de un tiroteo que provocó el pánico de toda una comunidad en Oreamuno.

Al menos dos personas dispararon contra una vivienda.

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¿Por qué dispararon contra la vivienda?

Todo habría iniciado porque un familiar de las personas que viven en la casa estuvo involucrado de manera parcial con “Los Maruja”. Esto llevo a que tuviera en su casa un arma de fuego, la cual decomisó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante un allanamiento, lo que generó el enojo de la banda criminal.

Banda criminal ofrece suma millonaria por muerte de uno de los los líderes de la organización

Una de sus bandas rivales ofreció una suma de entre ¢10 y ¢20 millones por la muerte de quien sería Jafet Maruja, uno de los aparentes líderes de la organización criminal.

“¢20 millones a la confianza, denle de baja sin mucha vara, ¢10 millones para el que lo regale en bandeja de oro”, dice el mensaje.

Además la imagen viene acompañada de la canción Winner (Remix), de Fronti y Hanzel La H.