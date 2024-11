El próximo sábado 30 de noviembre, los fanáticos de la música y los videojuegos tendrán una cita imperdible en el evento “Remix: El Gran Final”.

Este concierto especial marcará el cierre de la segunda temporada de OG Remix y contará con la participación de grandes artistas, quienes prometen dejar huella en la historia de los eventos virtuales.

Entre las estrellas confirmadas se encuentran Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice y Juice WRLD. Cada uno de ellos subirá al escenario virtual para despedir la temporada con actuaciones únicas y exclusivas.

Además, los asistentes podrán disfrutar del estreno mundial de dos canciones inéditas: “Another Part of Me”, una colaboración entre Snoop Dogg y Sting, y “Empty Out Your Pockets”, el nuevo tema de Juice WRLD.

El evento comenzará a las 12:00 p.m., pero se recomienda ingresar al juego con varias horas de anticipación para evitar problemas de conexión, ya que este tipo de espectáculos suele reunir a millones de jugadores simultáneamente, lo que genera alta demanda en los servidores.

Este concierto se suma a una lista de presentaciones icónicas que Fortnite ha ofrecido en el pasado, con artistas como Marshmello, Ariana Grande, Travis Scott, Karol G, J Balvin y Metallica, entre otros.

“Remix: El Gran Final” promete ser un momento inolvidable, combinando música y tecnología de manera innovadora. ¡No te lo pierdas y prepárate para despedir la temporada!

