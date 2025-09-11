La Fórmula 4 es la cuna de los pilotos jóvenes que aspiran a las grandes categorías del automovilismo.

Competidores de entre 15 y 18 años dan sus primeros pasos después del karting en campeonatos homologados por la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, en distintos países y regiones.

El piloto costarricense Evan Michelini corre en el campeonato italiano con la escudería AKM Motorsport.

¿Cómo es la competencia?

Cada fecha del torneo tiene tres carreras de 30 minutos más una vuelta, y la puntuación depende de la posición final en cada carrera. En la primera fecha, Michelini terminó quinto.

Dentro del torneo, existe una categoría rookie, destinada a pilotos que participan por primera vez en Fórmula 4, donde se encuentra nuestro representante.

La segunda fecha se disputará el 13 y 14 de septiembre en Mugello, Italia. Los aficionados podrán seguir la transmisión por Repretel, Canal 6, a partir de la 1:00 p. m.

Más detalles en el video adjunto.