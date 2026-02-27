El sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 experimentó una reforma que impacta directamente a la surfista costarricense Brisa Hennessy, quien compite en el Tour Mundial, según informaron medios especializados.

El Comité Olímpico Internacional amplió los cupos de 20 a 24 por género, permitiendo un máximo de tres atletas por país, pero modificó las reglas de acceso: el Tour Mundial, que antes garantizaba la clasificación con dos años de anticipación, ahora será la última vía disponible y solo otorgará cinco cupos por género basados en el ranking de junio de 2028.

La prioridad la tendrán el país anfitrión (Estados Unidos), los cupos universales por continente y los Campeonatos Mundiales ISA, lo que obliga a Hennessy a diversificar su estrategia y competir en estos eventos para mantener su opción olímpica.