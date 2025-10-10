Annemarie siempre fue una apasionada del cine, las series y el entretenimiento, pero fue su antojo constante, despertado por platos irresistibles que veía en pantalla, lo que la llevó a una idea brillante: cocinar lo que veía en sus películas favoritas.

Así nació Food Flix, un emprendimiento donde cada receta tiene su propia escena, cada empaque te dice exactamente en qué minuto aparece el platillo y cada bocado es una experiencia cinematográfica.

Desde los fideos de Kung Fu Panda, pasando por la hamburguesa de Los Simpsons hasta el icónico sándwich de albóndigas de Friends, este lugar no es solo un restaurante: es un homenaje al entretenimiento, un viaje comestible por la cultura pop.