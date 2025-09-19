La actriz Florinda Meza, reconocida por su icónico papel como Doña Florinda en “El Chavo del 8“, ha lanzado su propio documental titulado “Atrévete a Vivir”.

¿De que se trata?

Este proyecto ofrece una mirada íntima a su vida, desde su infancia hasta su relación con Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. El documental, que incluye fotografías inéditas y recreaciones digitales, busca presentar su versión de la historia, especialmente en respuesta a la reciente serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”.

Más detalles del documental:

“Atrévete a Vivir” se estrenará el 30 de septiembre en Amazon Prime Video. La producción fue realizada por el productor Javi Domz, quien ha destacado el uso de inteligencia artificial para animar fotografías de archivo de la actriz y su vida en familia con Chespirito.

Este documental se presenta como una oportunidad para que los seguidores de Meza conozcan su perspectiva personal sobre su trayectoria y su relación con el comediante mexicano.

Con este lanzamiento, Florinda Meza ofrece una respuesta directa a la narrativa presentada en la serie biográfica de Chespirito, proporcionando una visión más cercana y personal de su vida y carrera.