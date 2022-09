La tormenta tropical Ian ya es oficialmente un huracán categoría 1. Pero con las altas temperaturas del mar Caribe y del golfo de México, los especialistas esperan que la intensidad del fenómeno aumente considerablemente de manera rápida.

Con el actual cono de trayectoria esperado, el huracán impactaría en la costa oeste de la península de la Florida, posiblemente en la zona de Tampa. Si bien el impacto sería recién el miércoles, lo que da suficiente tiempo para que se modifique el cono de trayectoria, las zonas que más probablemente se vean afectadas deben empezar a prepararse desde ahora.

El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en todo el territorio y anunció que la guardia nacional de la Florida ya está activa para lo que se la necesite. Las autoridades de la zona costera del condado de Hillsborough, donde se encuentra la ciudad de Tampa, ordenaron ya las primeras evacuaciones en el estado. Se esperan más a medida que la tormenta se acerque a la península.

Según los medios estadounidenses especializados en meteorología, Ian podría ser un huracán mayor (es decir, categoría 3 o más) tan pronto como en horas de la noche de hoy, o temprano mañana por la mañana. Si como se cree, para el momento en el que impacte Florida, se trata de un huracán categoría 4, los vientos esperables son de entre 210 y 250 kilómetros por hora.

“Vamos a seguir monitoreando la trayectoria del huracán. Pero es importante destacar el nivel de falta de certeza que tenemos aún. Inclusive si su lugar de residencia no está dentro del cono, o no verá pasar el ojo del huracán, las consecuencias se sentirán en todo el estado”, decía DeSantis en rueda de prensa.

Lugares como Miami, con amplia experiencia en este tipo de fenómenos, lo entienden bien. Los últimos pronósticos dejan a la principal ciudad de la Florida por fuera del cono de trayectoria de Ian. Pero eso no indica que no se vaya a sentir el mal tiempo. Si la trayectoria no cambia, Miami estaría recibiendo intensas lluvias, de entre 4 y 7 pulgadas, entre el martes en la noche y el miércoles por la mañana. Las consecuencias de Ian en Miami se mezclan con el período de mareas rey, un fenómeno anual donde por la porosidad del terreno en la bahía se genera un aumento de la marea que genera inundaciones incluso cuando el clima está seco. Este año la marea rey se espera entre el 27 y el 30 de septiembre.

“Con la combinación de los dos fenómenos, podemos esperar inundaciones. La ciudad ha puesto bombas de agua portátiles en las zonas más vulnerables a las inundaciones, y hemos controlado que las bombas de agua permanentes estén todas funcionando. Pero necesitamos que los residentes estén atentos a lo que pasa y se preparen”, decía por su parte ante la prensa el alcalde de Miami, Francis Suarez.

Por su parte, en los cayos de la Florida, se preparan no para un impacto directo, sino también para intensas lluvias y posibles inundaciones.