Atraer colibríes al jardín requiere seleccionar especies vegetales con flores tubulares o en forma de trompeta que faciliten el acceso al néctar. Los colores vibrantes como rojo, naranja y morado funcionan como faros naturales que guían a estas aves hacia las fuentes de alimento.

Mantener una variedad de especies con diferentes épocas de floración asegura la presencia constante de colibríes durante todo el año en el jardín. La ubicación estratégica de estas plantas en áreas con adecuada exposición solar promueve su crecimiento vigoroso y producción abundante de flores.

La reproducción de estas plantas puede realizarse mediante esquejes, división de matas o siembra de semillas según las características de cada especie. Un jardín diseñado para colibríes se convierte en un santuario natural que contribuye a la conservación de estas importantes aves polinizadoras.