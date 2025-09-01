El anturio, conocido como flor del amor, es reconocido por sus flores brillantes en tonos rojos, rosados o blancos y hojas verdes en forma de corazón, originarias de América Central y Sur, como explica Edwin Merlo, quien destaca su fácil mantenimiento y longevidad.

Además, detalla que estas plantas, populares en interiores y exteriores, requieren cuidados específicos en riego, sustratos y abonos para prosperar, y su simbolismo positivo en prácticas como el Feng Shui las convierte en una opción ornamental que trasciende lo decorativo.