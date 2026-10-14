Flautista costarricense ganará un importante premio internacional

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El flautista costarricense Gabriel Goñi Dondi ganó el premio Mark Thomas y se convirtió en la primera persona a nivel mundial en recibir este reconocimiento. El galardón lo otorga la Asociación Nacional de Flautas de Estados Unidos por su aporte a una comunidad inclusiva de flautistas.

Goñi competía con más de 300 candidatos y toda la asociación mundial participó en la votación. El músico afirmó sentirse honrado, sobre todo por haber tomado en cuenta a un latinoamericano.

Actualmente se desempeña como flautista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional y coordina la cátedra de flauta traversa del Instituto Nacional de la Música. El reconocimiento será entregado durante la convención de la asociación en 2027, en Minneapolis.