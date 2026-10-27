Fiscalía solicitó sobreseimiento a favor del Ministro de Comunicación Arnold Zamora

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo a favor del Ministro de Comunicación, Arnold Zamora, es decir, el archivo de la denuncia de presunta violación calificada.

El Ministerio Público concluyó que las pruebas audiovisuales y periciales recopiladas no permiten sostener una acusación con la probabilidad requerida.

La solicitud fue presentada ante el juzgado penal de Pavas.

Desde un principio, Zamora rechazó los señalamientos y aseguró que las pruebas respaldaban su versión.

La investigación se originó por una cita que tuvo lugar en el hotel Intercontinental de Escazú, en el pasado mes de setiembre de 2025.

El ministro Zamora compartió con Noticias Repretel sus declaraciones tras la decisión:

“Quisieron ensuciar mi nombre acusándome de un delito grave, que nunca cometí. Pero todas las pruebas científicas y audiovisuales analizadas por la fiscalía y el OIJ a cargo del caso, ratificaron mi inocencia, sin dejar lugar a ninguna duda. Tan contundentes fueron las evidencias en mi favor, que la fiscalía pidió al juzgado penal el sobreseimiento definitivo y el archivo del caso. Una vez más, la justicia está del lado de quienes son señalados injustamente. Mi nombre quedó limpio como yo siempre supe que sucedería“.