La Fiscalía, encabezada por el fiscal adjunto de Género Carlos Sánchez, formalizará medidas cautelares contra el sospechoso del femicidio de Mónica Solano, crimen que conmocionó a la comunidad de Desamparados.

Dado que las pruebas recopiladas señalan su responsabilidad directa, las autoridades buscan evitar cualquier riesgo de fuga durante la investigación.

Este caso, que refleja la urgencia de combatir la violencia machista, podría sentar precedentes en la aplicación de protocolos de género en procesos penales.