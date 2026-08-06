Fiscalía pidió 36 años de cárcel contra sospechoso de sacar millones de bóveda del Banco Nacional

La Fiscalía pidió 36 años de cárcel contra el sospechoso de sacar millones de la bóveda del Banco Nacional en San José, un caso que ha sido calificado como el robo bancario más grande de la historia del país y que mantiene en vilo a las autoridades judiciales.

El Ministerio Público presentó la solicitud de pena máxima contra el implicado, quien habría sustraído una millonaria suma de dinero de la institución financiera estatal.

Carlos Benítez, fiscal anticorrupción, detalla que “utilizó el conocimiento y la capacitación que le dio el banco durante 15 años”.

El proceso judicial se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se defina la situación del acusado.