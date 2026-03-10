Fiscalía investiga a hombre por amenazas contra el presidente Rodrigo Chaves

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La Fiscalía de Heredia confirmó la apertura de una investigación contra un individuo de apellido Trejo Salas, a quien se le atribuye el presunto delito de amenazas agravadas contra el presidente Rodrigo Chaves, luego de que , durante una transmisión en vivo, irrumpiera para lanzar los mensajes.

Las indagaciones se centran en el contenido de esa intervención y en un video difundido en redes sociales durante el fin de semana, en el que el sospechoso, quien se identificó como el diputado electo Antonio Trejos, reiteró las amenazas.

La oficina de prensa del Frente Amplio emitió una aclaración, señalando que el individuo no es el legislador, sino un familiar de este, y revelando que al parecer enfrenta problemas de salud mental y alcoholismo.