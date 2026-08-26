Fiscalía excluye a empleados de Huawei de acusación por millonaria licitación del ICE

La Fiscalía dejó por fuera de la acusación por presuntas irregularidades en una multimillonaria licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a los empleados de la empresa china Huawei, y solo acusó a cinco funcionarios y exfuncionarios del instituto.

La decisión fiscal se da en el marco de la investigación por la licitación del contrato para la red 5G, que fue adjudicado a la empresa sueca Ericsson por 220 millones de dólares.

La exclusión de los empleados de Huawei de la acusación ha generado un intenso debate sobre las posibles influencias externas en el proceso de licitación.