La Fiscalía coordina con Estados Unidos el decomiso de los bienes y propiedades de los extraditables.

El documento que envió el gobierno norteamericano indicaba que la pena podría ser de 10 años a cadena perpetua. Sin embargo, por legislación nacional, el máximo de la pena son 50 años de prisión.

Algo muy importante que desglosa el fiscal de Texas en esa solicitud de extradición es el pago que podrían hacer los extraditables en caso de ser declarados culpables. Según la ley de los Estados Unidos, existen multas económicas exorbitantes que incluso podrían llegar hasta los 10 millones de dólares, con el fin de reducir una posible pena.

Otro dato importante de reconocer es que, si estos costarricenses son encontrados culpables en Estados Unidos, tendrían que pagarle al gobierno norteamericano el doble de las ganancias que habrían obtenido del negocio ilegal.

Durante este martes, en Estados Unidos se desarrolla una reunión de policías de Latinoamérica con las máximas autoridades de la DEA.

En ella se encuentran el subdirector del OIJ, don Michael Soto, y también el director de la Policía de Control de Drogas, Stephen Madden. El objetivo es ponerse de acuerdo a futuro y posiblemente traer una nueva lista de extraditables.

¿Qué va a pasar con los bienes?

Existen coordinaciones con las autoridades norteamericanas de Texas y la Fiscalía costarricense para tratar de decomisar esas propiedades.

Escuche declaraciones del fiscal Carlo Díaz al respecto y más información en el video adjunto.