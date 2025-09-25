Un nuevo “horror judicial” sacude el sistema penal costarricense. El ex magistrado y ahora extraditable Celso Gamboa llegó este jueves a la Sala 10 de los Tribunales de San José con chaleco antibalas para enfrentar un juicio por uso de documento falso, pero un error garrafal de la fiscalía podría dejarlo libre.

Según los detalles del juicio, los hechos que originaron la acusación ocurrieron el 3 de octubre de 2019, cuando Gamboa, ya trabajando como abogado privado, solicitó a Irving Malespín, entonces jefe de la Oficina de Control Fiscal, que elaborara un documento para justificar su ausencia en una audiencia.

Sin embargo, el fiscal que redactó la acusación consignó incorrectamente las fechas: en lugar del 3 de octubre, escribió 10 de octubre, y confundió otros días clave del caso. Este error no fue detectado durante la audiencia preliminar, que determinó que el caso debía ir a juicio, y ahora la defensa de Gamboa argumenta que esto podría invalidar toda la acusación.

La fiscal a cargo intentó corregir el error, señalando que se trataba de un error material, pero los jueces consideraron que no había tiempo procesal para enmendarlo. Esto abre la posibilidad de una absolución a favor de Celso Gamboa, a pesar de que el caso sigue en trámite en San José por razones de seguridad, aunque los hechos ocurrieron en Cartago.

El juicio continuará con la presentación de dos testigos y las conclusiones de ambas partes. Todo indica que podría dictarse sentencia en las próximas horas.

Este caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del sistema judicial ante errores que pueden beneficiar a acusados de alto perfil, y genera interrogantes sobre la eficiencia y transparencia de la Fiscalía en casos mediáticos.