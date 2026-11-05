Fiscalía acusa a presidente municipal de La Unión por presunto conflicto de intereses

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La Fiscalía acusa a jerarca de La Unión por presunto beneficio propio.

Se trata de Jorge Alfredo Calvo Cascante, presidente del Concejo Municipal, a quien atribuye dos presuntos delitos.

La Fiscalía Anticorrupción de Cartago presentó la acusación por incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio.

Fiscalía señala aparente conflicto de intereses

Según la Fiscalía, Calvo participó en discusiones y votaciones sobre asuntos relacionados con una sociedad para la cual anteriormente brindó servicios profesionales como abogado.

El órgano acusador señala que el funcionario intervino en esos asuntos pese a un aparente conflicto de intereses.

Esa participación forma parte de los hechos que sustentan la acusación contra el presidente municipal.

Denuncia habría quedado sin gestión durante meses

Además, la Fiscalía le atribuye haber intervenido en el trámite de una denuncia presentada en su contra.

De acuerdo con la acusación, esa actuación habría impedido que la denuncia se gestionara de forma efectiva durante aproximadamente 10 meses.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitará la apertura a juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

La solicitud busca que el caso avance a juicio. Los señalamientos corresponden a una acusación y no constituyen una declaración de culpabilidad del funcionario.

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